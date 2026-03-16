Голкипер "Нефтчи": "Мы намерены победить "Карабах"

Вратарь "Нефтчи" Кенан Пирич поделился мнением о победе своей команды над "Габалой" со счетом 3:1 в матче 24-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, голкипер отметил, что встреча получилась непростой, поскольку соперник действовал очень организованно в обороне.

"Габала" - сложный соперник. Получилась тяжелая игра. Они действовали с пятью защитниками и были опасны в контратаках. В одном из эпизодов мы пропустили с пенальти. Хорошо, что быстро пришли в себя, сравняли счет, а затем забили еще два мяча. Это очень важная победа для нас", -цитирует слова Пирича qol.az.

Футболист признал, что "Нефтчи" мог забить больше, однако подчеркнул, что три гола также являются хорошим показателем.

"Да, мы не реализовали несколько моментов. Но три забитых мяча - тоже неплохой результат. В прошлом туре мы проиграли, а в этой игре смогли показать свой футбол и взять нужные три очка", - отметил он.

Пирич также подчеркнул, что команда намерена до конца бороться за попадание в еврокубки.

"Мы ведем борьбу за еврокубки и будем продолжать ее до конца. Победа над "Габалой" была очень важной. В следующем туре нас ждет матч с "Имишли", и чтобы сохранить свои позиции, мы обязаны побеждать. Мы должны показать вес имени "Нефтчи", - заявил голкипер.

По словам Пирича, команда также готовится к непростым матчам против "Карабаха", которые предстоят в ближайшее время.

"От тура к туру мы прибавляем и стараемся набирать лучшую форму. Конечно, игры с "Карабахом" будут очень сложными. Но наша цель ясна - мы хотим победить в обоих матчах", - добавил он.