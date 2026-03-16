Виталий Вернидуб: "У отца не было проблем с адаптацией"

Бывший футболист "Габалы", а ныне помощник главного тренера "Нефтчи" Юрия Вернидуба - Виталий Вернидуб - поделился воспоминаниями о возвращении в Габалу и рассказал об адаптации отца в Азербайджане.

"Возвращаться сюда очень приятно. Для меня это родное место, потому что я провел в "Габале" три года. С ностальгией вспомнил многие моменты, которые пережили вместе с командой. Мы добивались хороших результатов, поэтому у меня остались только положительные эмоции. Во многих командах играют воспитанники академии "Габалы". Можно отметить Амина Сеидиева, Гисмета Алиева - капитанов своих клубов. Мы часто пересекаемся, поэтому всегда приятно встретиться. Уровень чемпионата растет, игроки поддерживают друг друга и стараются повышать свое мастерство", - отметил Вернидуб в интервью sportnet.az.

Вернидуб также прокомментировал нынешнее положение "Габалы", которая находится среди команд нижней части таблицы.

"Я бы не сказал, что команда стала слабее. Если внимательно посмотреть, "Габала" показывает качественный футбол. Там есть сочетание молодых и опытных игроков, есть африканские легионеры, местные футболисты тоже помогают команде. С тактической точки зрения против них очень непросто играть. Мы серьезно готовились к этому матчу, проводили анализ и во время игры столкнулись с большими трудностями", - подчеркнул он.

Специалист объяснил и причину своего ухода из "Габалы" и период своей карьеры после выступлений в Азербайджане.

"Мой контракт закончился, и пришло время сказать спасибо и попрощаться. В целом считаю, что моя дальнейшая карьера тоже сложилась удачно. Я вернулся в украинскую "Зарю", дважды завоевал бронзовые медали, регулярно выступал в еврокубках. Большую роль в моем развитии сыграла работа с тренерами - моим отцом Юрием Вернидубом, Виктором Скрипником и Романом Григорчуком", - сказал он.

Отвечая на вопрос о тренерской работе, Вернидуб отметил, что она требует гораздо больше времени.

"Как футболист ты уделяешь делу два часа, а как тренер работаешь фактически круглосуточно", - подчеркнул он.

По словам специалиста, Юрий Вернидуб быстро освоился в Азербайджане.

"В такой стране, как Азербайджан, на адаптацию не требуется много времени. Люди здесь гостеприимные, никаких проблем не возникает. Поэтому у моего отца и у других специалистов не было сложностей с адаптацией. Родители приезжали сюда, когда я играл в "Габале", видели инфраструктуру, город, поэтому для отца многое было знакомо", - заключил Вернидуб.