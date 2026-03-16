"Карабаху" грозит уход лидеров в конце сезона? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В "Карабахе" прокомментировали появившуюся информацию о возможном уходе нескольких футболистов по окончании текущего сезона.

В ответе на запрос İdman.Biz в клубе опровергли распространившиеся сообщения о том, что команду могут покинуть вратарь Матеуш Кохальски, защитники Бахлул Мустафазаде и Сами Ммаэ, полузащитники Алексей Кащук и Эммануэль Аддаи, а также нападающий Рамиль Шейдаев.

"В настоящее время у всех футболистов нашей команды есть действующие соглашения с клубом. Если с каким-либо игроком будет принято решение расстаться, общественность получит официальную информацию. На данном этапе все упомянутые футболисты тренируются вместе с командой и их контракты продолжают действовать", - ответили в стане "скакунов".

Отметим, что после 24 туров Мисли Премьер-лиги "Карабах" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка.