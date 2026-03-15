15 Марта 2026
Курбан Бердыев: "Мы потеряли очень важные два очка"

15 Марта 2026 18:36
Главный тренер "Туран-Товуза" Курбан Бердыев прокомментировал матч с "Кяпазом" (1:1) в 24-м туре Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу, сообщает İdman.Biz,

"К сожалению, мы потеряли очень важные два очка. Второй тайм получился немного другим. Теперь будем готовиться к следующему матчу", - заявил Бердыев.

Тренер также объяснил некоторые кадровые решения по ходу встречи. "Фаик Гаджиев долгое время не играл, поэтому такие ошибки с его стороны вполне естественны. Родерик Миллер находился в запасе из-за травмы", - отметил наставник "Туран Товуза".

İdman.Biz
Новости по теме

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" одержал волевую победу над "Габалой" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
19:54
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" одержал волевую победу над "Габалой" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Матч 24-го тура прошел на городском стадионе Габалы

Азер Багиров: "Со временем все увидят другой "Кяпаз"
17:56
Азербайджанский футбол

Азер Багиров: "Со временем все увидят другой "Кяпаз"

Главный тренер прокомментировал ничью с "Туран Товуз"

Гол хавбека "Кяпаза" прервал сухую серию вратаря "Туран Товуза"
17:31
Азербайджанский футбол

Гол хавбека "Кяпаза" прервал сухую серию вратаря "Туран Товуза" - ВИДЕО

Самок не пропускал восемь матчей подряд в Премьер-лиге

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Бывший главный тренер "Нефтчи": "Не хочу снова работать в Премьер-лиге"
14:44
Азербайджанский футбол

Бывший главный тренер "Нефтчи": "Не хочу снова работать в Премьер-лиге"

Самир Абасов прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Сумгайыт"

Тьяго Силва раскритиковал судейство в матче с "Карабахом"
13:16
Азербайджанский футбол

Тьяго Силва раскритиковал судейство в матче с "Карабахом"

Голкипер "Зиря" считает, что в первом тайме должен был быть назначен пенальти

Самое читаемое

Гюнай Гурбанова завоевала "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО
12 Марта 22:46
Борьба

Гюнай Гурбанова завоевала "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО

У Гюльтекин Шириновой - "серебро"
Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23
13 Марта 20:16
Борьба

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23 - ОБНОВЛЕНО

Фарид Садыхлы победил соперника из Грузии по последнему результативному действию

Как развивается настольный теннис в Азербайджане? - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ
13 Марта 14:52
Настольный теннис

Как развивается настольный теннис в Азербайджане? - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ

Юные спортсмены продолжают семейные традиции и мечтают о мировых победах
Защитник "Сабаха" оказался в центре любовного скандала
13 Марта 14:15
Азербайджанский футбол

Защитник "Сабаха" оказался в центре любовного скандала - ВИДЕО

Невеста Тимотеуш Пухача пригласила предполагаемую любовницу на свое шоу