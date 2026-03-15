Курбан Бердыев: "Мы потеряли очень важные два очка"

Главный тренер "Туран-Товуза" Курбан Бердыев прокомментировал матч с "Кяпазом" (1:1) в 24-м туре Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу, сообщает İdman.Biz,

"К сожалению, мы потеряли очень важные два очка. Второй тайм получился немного другим. Теперь будем готовиться к следующему матчу", - заявил Бердыев.

Тренер также объяснил некоторые кадровые решения по ходу встречи. "Фаик Гаджиев долгое время не играл, поэтому такие ошибки с его стороны вполне естественны. Родерик Миллер находился в запасе из-за травмы", - отметил наставник "Туран Товуза".