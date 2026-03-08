Назначен новый президент футбольного клуба "Шафа"

Стало известно имя нового президента футбольного клуба "Шафа".
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ФК, на эту должность назначен Кянан Садыглы.
Напомним, экс-президент клуба Сардар Салманзаде несколько дней назад неожиданно покинул свой пост.
