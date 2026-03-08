Главный тренер женской сборной: "Постараемся в кратчайшие сроки разобрать ошибки"

Главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясат Аскеров поделился с пресс-службой АФФА мыслями после выездного матча против сборной Венгрии в рамках отборочного этапа чемпионата мира.

Как сообщает Idman.Biz, встреча завершилась победой венгерской сборной со счетом 1:0.

"К сожалению, мы потерпели минимальное поражение. После удачного старта в первом туре мы рассчитывали набрать в этом матче хотя бы одно очко. Мы детально проанализировали соперника, знали силу этой команды и уровень футболисток. В первом тайме нас вынудили ошибиться, чем смог воспользоваться соперник. Постараемся в кратчайшие сроки разобрать ошибки и устранить их, чтобы добиться положительного результата в предстоящих играх", — заявил Аскеров.

Отметим, что свой следующий матч наша сборная проведет 14 апреля в гостях против команды Андорры.