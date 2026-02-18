Джейхун Султанов: "Если "Карабах" не ошибется в обороне, может добиться результата"

Бывший игрок сборной Азербайджана Джейхун Султанов считает, что "Карабаху" будет непросто в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против "Ньюкасла", однако при грамотной игре команда способна рассчитывать на положительный исход.

"У "Карабаха" намечается очень сложный матч. Английские клубы традиционно выделяются физической мощью и быстрыми переходами из обороны в атаку. Поэтому на бумаге фаворитом выглядит "Ньюкасл" - у них высокий темп и качественная линия атаки. Но если наша команда выстроит правильный тактический план, не допустит ошибок в обороне и реализует свои моменты, можно рассчитывать на хороший результат. Домашний стадион и поддержка болельщиков тоже могут сыграть свою роль", - сказал Султанов в беседе с Азертаджом.

Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45. Ответная встреча состоится 25 февраля. Победитель пары в 1/8 финала сыграет с "Челси" или "Барселоной".