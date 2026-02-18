20 Февраля 2026
RU

Эммануэль Аддаи вошел в число самых быстрых игроков текущего розыгрыша ЛЧ

Азербайджанский футбол
Новости
18 Февраля 2026 08:08
47
Нападающий Ньюкасл Юнайтед Энтони Гордон стал самым быстрым игроком текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на данные CIES, англичанин развил скорость 37,92 км/ч. В этом рейтинге Гордон опередил нападающего "Реала" Килиана Мбаппе (35,67 км/ч) и форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда (34,87 км/ч).

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

Энтони Гордон ("Ньюкасл Юнайтед", 37,92 км/ч)

Энтони Эланга ("Ньюкасл Юнайтед", 36,65 км/ч)

Ашраф Хакими ("ПСЖ", 36,40 км/ч)

Нуно Мендеш ("ПСЖ", 36,12 км/ч)

Карлос Борхес ("Брюгге", 35,93 км/ч)

Нико О'Райли ("Манчестер Сити", 35,91 км/ч)

Эммануэль Аддаи ("Карабах", 35,87 км/ч)

Абдукодир Хусанов ("Манчестер Сити", 35,8 км/ч)

Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид, 35,67 км/ч)

Федерико Вальверде ("Реал" Мадрид, 35,53 км/ч)

Харви Барнс ("Ньюкасл Юнайтед", 35,48 км/ч)

Джулиано Симеоне ("Атлетико" Мадрид, 35,43 км/ч)

Лоис Опенда ("Ювентус", 35,16 км/ч)

Микки ван де Вен ("Тоттенхэм", 35,11 км/ч)

Уго Экитике ("Ливерпуль", 34,91 км/ч)

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", 34,87 км/ч)

Кристиан Кофане ("Байер", 34,84 км/ч)

Арчи Грей ("Тоттенхэм", 34,82 км/ч)

Эдер Милитао ("Реал" Мадрид, 34,61 км/ч)

Феликс Нмеча ("Боруссия" Дортмунд, 34,55 км/ч)

İdman.Biz
