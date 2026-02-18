Эммануэль Аддаи вошел в число самых быстрых игроков текущего розыгрыша ЛЧ

Нападающий Ньюкасл Юнайтед Энтони Гордон стал самым быстрым игроком текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на данные CIES, англичанин развил скорость 37,92 км/ч. В этом рейтинге Гордон опередил нападающего "Реала" Килиана Мбаппе (35,67 км/ч) и форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда (34,87 км/ч).
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
Энтони Гордон ("Ньюкасл Юнайтед", 37,92 км/ч)
Энтони Эланга ("Ньюкасл Юнайтед", 36,65 км/ч)
Ашраф Хакими ("ПСЖ", 36,40 км/ч)
Нуно Мендеш ("ПСЖ", 36,12 км/ч)
Карлос Борхес ("Брюгге", 35,93 км/ч)
Нико О'Райли ("Манчестер Сити", 35,91 км/ч)
Эммануэль Аддаи ("Карабах", 35,87 км/ч)
Абдукодир Хусанов ("Манчестер Сити", 35,8 км/ч)
Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид, 35,67 км/ч)
Федерико Вальверде ("Реал" Мадрид, 35,53 км/ч)
Харви Барнс ("Ньюкасл Юнайтед", 35,48 км/ч)
Джулиано Симеоне ("Атлетико" Мадрид, 35,43 км/ч)
Лоис Опенда ("Ювентус", 35,16 км/ч)
Микки ван де Вен ("Тоттенхэм", 35,11 км/ч)
Уго Экитике ("Ливерпуль", 34,91 км/ч)
Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", 34,87 км/ч)
Кристиан Кофане ("Байер", 34,84 км/ч)
Арчи Грей ("Тоттенхэм", 34,82 км/ч)
Эдер Милитао ("Реал" Мадрид, 34,61 км/ч)
Феликс Нмеча ("Боруссия" Дортмунд, 34,55 км/ч)