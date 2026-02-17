Стало известно расписание матчей сборной Азербайджана на турнире FIFA Series - 2026

Определился календарь международного футбольного турнира FIFA Series - 2026, который пройдет в Азербайджане.
Как сообщает İdman.Biz, в соревновании примут участие сборные Азербайджана, Сьерра-Леоне, Омана и Сент-Люсии. Первые матчи состоятся 27 марта.
Победители встреч первого игрового дня 30 марта сыграют в финале, а проигравшие поборются за третье место.
Представляем вашему вниманию календарь турнира:
27 марта
15:00. Оман - Сьерра-Леоне
Место проведения: Dalğa Arena
19:00. Азербайджан - Сент-Люсия
Место проведения: Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде
30 марта
15:00. Матч за третье место (проигравшие)
Место проведения: Dalğa Arena
19:00. Финал (победители)
Место проведения: Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде