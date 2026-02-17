Стало известно расписание матчей сборной Азербайджана на турнире FIFA Series - 2026

Определился календарь международного футбольного турнира FIFA Series - 2026, который пройдет в Азербайджане.

Как сообщает İdman.Biz, в соревновании примут участие сборные Азербайджана, Сьерра-Леоне, Омана и Сент-Люсии. Первые матчи состоятся 27 марта.

Победители встреч первого игрового дня 30 марта сыграют в финале, а проигравшие поборются за третье место.

Представляем вашему вниманию календарь турнира:

27 марта

15:00. Оман - Сьерра-Леоне

Место проведения: Dalğa Arena

19:00. Азербайджан - Сент-Люсия

Место проведения: Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде

30 марта

15:00. Матч за третье место (проигравшие)

Место проведения: Dalğa Arena

19:00. Финал (победители)

Место проведения: Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде