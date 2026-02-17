AMADA провело антидопинговый семинар для молодежных команд "Карабаха" - ФОТО

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) организовало образовательный семинар для команд "Карабаха" возрастных категорий U15, U16, U17 и U19.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе встречи молодым футболистам разъяснили перечень запрещенных веществ и методов, порядок прохождения допинг-контроля, а также принципы чистого и справедливого спорта.

Участникам мероприятия представили требования обновленного Всемирного антидопингового кодекса, который вступит в силу с 1 января 2027 года. Специалисты объяснили тестовые процедуры, возможные дисциплинарные санкции, права и обязанности спортсменов, принцип строгой ответственности и порядок получения терапевтических исключений.

Также на семинаре обсудили последствия употребления наркотических веществ для здоровья, спортивной карьеры и личной жизни на конкретных примерах.

Цель мероприятия — формирование у молодых спортсменов правильных ценностей и снижение рисков, связанных с нарушением антидопинговых правил.