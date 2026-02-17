Бывший полузащитник "Ньюкасла": "Завтра мое сердце будет с "Карабахом"

Бывший футболист "Ньюкасла" и сборной Турции Эмре Белезоглу выразил поддержку "Карабаху" перед матчем основного этапа Лиги чемпионов УЕФА против английского клуба.

"Играть против "Ньюкасла" на его поле очень сложно, но в Баку с этой командой можно бороться. У агдамцев хороший тренер и качественные футболисты, уверен, они подойдут к матчу в полной готовности. У команды есть потенциал для сюрприза. Завтра мое сердце будет с ними", - сказал Белезоглу в комментариях Азертаджу.

Напомним, что Эмре Белезоглу выступал за "Ньюкасл" в 2005-2008 годах. В Турции он играл за "Галатасарай" и "Фенербахче", в Италии - за "Интер", в Испании - за "Атлетико". В настоящее время специалист возглавляет "Касымпаша" в турецкой Суперлиге.

Матч "Карабах" - "Ньюкасл" состоится 18 февраля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45 по бакинскому времени.