Камило Дуран: "Сделаем все, чтобы порадовать болельщиков" - İDMAN.BİZ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ - ВИДЕО

Полузащитник "Карабаха" Камило Дуран заявил, что команда постарается сделать все возможное, чтобы порадовать болельщиков в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Ньюкасла".

Как сообщает İdman.Biz, на пресс-конференции в Баку колумбийский футболист подчеркнул значимость предстоящей встречи.

"Нас ждет исторический и непростой матч. Мы будем играть дома перед своими болельщиками и сделаем, обязаны сделать все, чтобы их порадовать. К игре готовились тщательно, понимаем, что нам досталась быстрая и сильная команда, но попробуем воспользоваться их уязвимостями. Я готов забить — еще на тренировках думал об этом сопернике и чувствую, что готов к этой задаче. Этот сезон с "Карабахом" стал для меня очень важным этапом, и я понимаю, что должен прибавлять в своей игре", - сказал Дуран.

Игрок также отметил, что приглашения в сборную Колумбии ему пока не поступало.

Напомним, что Матч "Карабах" - "Ньюкасл" состоится 18 февраля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.