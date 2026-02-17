20 Февраля 2026
RU

Тахир Гезал: "Карабах" входит в число 25 лучших клубов Европы" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
17 Февраля 2026 18:47
62
Тахир Гезал: "Карабах" входит в число 25 лучших клубов Европы" - ВИДЕО

Азербайджан должен гордиться тем, что "Карабах" входит в число сильнейших клубов Европы.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил президент агдамского клуба Тахир Гезал.

"Мы входим в число 25 лучших клубов Европы. Это настоящее чудо, поскольку мы пришли сюда с бюджетом в десять раз меньше, чем у соперников. Это вызывает чувство гордости и веры в себя", — заявил функционер.

Он также напомнил, что в последнее время Карабах сталкивался со сложными с физической точки зрения матчами в чемпионате Азербайджана — в частности, играми в Шамахы и Губе.

"Это влияет на подготовку игроков, отнимает силы. Но, несмотря на это, в команде нет недостатка в мотивации. Все осознают важность завтрашней игры. Я уверен, что наши игроки проявят себя наилучшим образом. Точно так же, как и в игре с "Айнтрахтом" – мы не остановились и добились результата", — отметил он.

Гезал подчеркнул, что "Ньюкасл" является одним из наиболее физически сильных клубов АПЛ, а его бюджет составляет около 1 млрд долларов.

"Несмотря на это, болельщики могут ожидать достойную игру. Это главное, чего я жду от "Карабаха". А результат предсказать никто не может", — сказал президент клуба.

Он добавил, что нынешние успехи стали возможны благодаря главному тренеру команды Гурбану Гурбанову, а также выразил благодарность компании Azersun Holding.

"Я бы хотел, чтобы хорошее выступление команды порадовало сотрудников Azersun Holding, которые были рядом с нами в самые трудные моменты. Они должны гордиться тем, что сыграли большую роль в формировании этой команды. Azersun Holding всегда был рядом с нами, как солнце (акцент на названии холдинга – прим. ред.). Они не отказали нам, когда мы попросили увеличить бюджет", — заявил Гезал.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Получивший ножевые ранения футболист "Кяпаза" выписан из больницы
00:40
Азербайджанский футбол

Получивший ножевые ранения футболист "Кяпаза" выписан из больницы

24-летний игрок 3 февраля был госпитализирован в одну из больниц Гянджи с ножевыми ранениями
"Црвена Звезда" заблокировала трансфер азербайджанского футболиста в "Графичар"
19 Февраля 21:18
Азербайджанский футбол

"Црвена Звезда" заблокировала трансфер азербайджанского футболиста в "Графичар"

Гасанов перешел в сербский клуб из "Сабаха"
Состоялось заседание Исполнительного комитета АФФА: сменился председатель Комитета по статусу и трансферу игроков - ФОТО
19 Февраля 20:46
Азербайджанский футбол

Состоялось заседание Исполнительного комитета АФФА: сменился председатель Комитета по статусу и трансферу игроков - ФОТО

Также был обсужден и утвержден бюджет АФФА на 2026 год
Бахлул Мустафазаде может пропустить до трех месяцев
19 Февраля 20:14
Азербайджанский футбол

Бахлул Мустафазаде может пропустить до трех месяцев

Футболист получил травму и был заменен на 22-й минуте матча с "Ньюкаслом"
Джахангир Гасанзаде прокомментировал информацию об уходе из АФФА
19 Февраля 18:09
Азербайджанский футбол

Джахангир Гасанзаде прокомментировал информацию об уходе из АФФА

Технический директор заявил, что не получал уведомлений об увольнении
Фанаты "Ньюкасла" поблагодарили Баку за прием
19 Февраля 17:52
Мировой футбол

Фанаты "Ньюкасла" поблагодарили Баку за прием - ФОТО

Английские болельщики опубликовали сообщение после поездки на матч с "Карабахом"
Защитник "Туран Товуза" назвал самого трудолюбивого и самого ленивого в команде
19 Февраля 16:44
Азербайджанский футбол

Защитник "Туран Товуза" назвал самого трудолюбивого и самого ленивого в команде - ВИДЕО

Родерик Миллер рассказал о тренировках и одноклубниках

Самое читаемое

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17 Февраля 10:41
Бокс

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вагиф Ягубов рассказал о травмах, которые чаще всего встречаются в боксе

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 18:31
Олимпиада-2026

Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Анастасия Папатома показала исторический результат в слаломе