Тахир Гезал: "Карабах" входит в число 25 лучших клубов Европы" - ВИДЕО

Азербайджан должен гордиться тем, что "Карабах" входит в число сильнейших клубов Европы.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил президент агдамского клуба Тахир Гезал.

"Мы входим в число 25 лучших клубов Европы. Это настоящее чудо, поскольку мы пришли сюда с бюджетом в десять раз меньше, чем у соперников. Это вызывает чувство гордости и веры в себя", — заявил функционер.

Он также напомнил, что в последнее время Карабах сталкивался со сложными с физической точки зрения матчами в чемпионате Азербайджана — в частности, играми в Шамахы и Губе.

"Это влияет на подготовку игроков, отнимает силы. Но, несмотря на это, в команде нет недостатка в мотивации. Все осознают важность завтрашней игры. Я уверен, что наши игроки проявят себя наилучшим образом. Точно так же, как и в игре с "Айнтрахтом" – мы не остановились и добились результата", — отметил он.

Гезал подчеркнул, что "Ньюкасл" является одним из наиболее физически сильных клубов АПЛ, а его бюджет составляет около 1 млрд долларов.

"Несмотря на это, болельщики могут ожидать достойную игру. Это главное, чего я жду от "Карабаха". А результат предсказать никто не может", — сказал президент клуба.

Он добавил, что нынешние успехи стали возможны благодаря главному тренеру команды Гурбану Гурбанову, а также выразил благодарность компании Azersun Holding.

"Я бы хотел, чтобы хорошее выступление команды порадовало сотрудников Azersun Holding, которые были рядом с нами в самые трудные моменты. Они должны гордиться тем, что сыграли большую роль в формировании этой команды. Azersun Holding всегда был рядом с нами, как солнце (акцент на названии холдинга – прим. ред.). Они не отказали нам, когда мы попросили увеличить бюджет", — заявил Гезал.