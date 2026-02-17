Гурбан Гурбанов: "Кохальски, скорее всего, будет готов к завтрашнему матчу" - İDMAN.BİZ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ - ВИДЕО

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил, что вратарь Матеуш Кохальски, вероятнее всего, сможет сыграть в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Ньюкасла".
Как сообщает İdman.Biz, на пресс-конференции в Баку специалист отметил, что окончательное решение будет принято после медицинского осмотра.
"Матеуш Кохальски, скорее всего, будет готов к завтрашнему матчу. Он пройдет последнее обследование, и если не будет риска, выйдет на поле", - сказал Гурбанов.
Напомним, голкипер получил травму в матче 19-го тура Мисли Премьер-лиги против "Шамахы" из-за снега и скользкого покрытия стадиона.
View this post on Instagram
Получивший ножевые ранения футболист "Кяпаза" выписан из больницы
24-летний игрок 3 февраля был госпитализирован в одну из больниц Гянджи с ножевыми ранениями
"Црвена Звезда" заблокировала трансфер азербайджанского футболиста в "Графичар"
Гасанов перешел в сербский клуб из "Сабаха"
Состоялось заседание Исполнительного комитета АФФА: сменился председатель Комитета по статусу и трансферу игроков - ФОТО
Также был обсужден и утвержден бюджет АФФА на 2026 год
Бахлул Мустафазаде может пропустить до трех месяцев
Футболист получил травму и был заменен на 22-й минуте матча с "Ньюкаслом"
Джахангир Гасанзаде прокомментировал информацию об уходе из АФФА
Технический директор заявил, что не получал уведомлений об увольнении
Фанаты "Ньюкасла" поблагодарили Баку за прием - ФОТО
Английские болельщики опубликовали сообщение после поездки на матч с "Карабахом"
Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
Вагиф Ягубов рассказал о травмах, которые чаще всего встречаются в боксе
Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме
"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО
Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов