Гурбан Гурбанов: "Кохальски, скорее всего, будет готов к завтрашнему матчу" - İDMAN.BİZ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ - ВИДЕО

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил, что вратарь Матеуш Кохальски, вероятнее всего, сможет сыграть в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Ньюкасла".

Как сообщает İdman.Biz, на пресс-конференции в Баку специалист отметил, что окончательное решение будет принято после медицинского осмотра.

"Матеуш Кохальски, скорее всего, будет готов к завтрашнему матчу. Он пройдет последнее обследование, и если не будет риска, выйдет на поле", - сказал Гурбанов.

Напомним, голкипер получил травму в матче 19-го тура Мисли Премьер-лиги против "Шамахы" из-за снега и скользкого покрытия стадиона.