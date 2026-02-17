Гурбан Гурбанов: "Это первый случай в истории азербайджанского футбола" - İDMAN.BİZ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ + ВИДЕО

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов назвал предстоящий матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с "Ньюкаслом" историческим для азербайджанского футбола.

Как сообщает İdman.Biz, на пресс-конференции в Баку специалист подчеркнул значимость встречи.

"Для нас это возможность получить большой опыт, ведь подобного матча в истории азербайджанского футбола еще не было. Соперник - клуб с большими традициями, представляющий сильнейший чемпионат мира. Времени на подготовку было немного, но футболисты понимают уровень ответственности и подходят к игре с правильным настроем. Они намерены показать свою лучшую игру. Мы внимательно изучили соперника и постараемся сыграть смело и достойно на своем поле", - заявил Гурбанов.

Матч "Карабах" - "Ньюкасл" состоится 18 февраля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.