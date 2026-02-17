"Ханкенди" подписал нового полузащитника

Футбольный клуб Второй лиги Азербайджана "Ханкенди" усилил состав полузащитником Хасратом Мурсаловым.
Как сообщает İdman.Biz, с игроком подписан контракт до конца текущего сезона.
Отметим, что последним клубом Мурсалова был "Шеки"
