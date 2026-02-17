"Ньюкасл" вылетел в Баку на матч с "Карабахом" - ФОТО/ВИДЕО

Английский "Ньюкасл" вылетел в Баку на первый матч плей-офф Лиги чемпионов против "Карабаха".

Как сообщает İdman.Biz, клуб опубликовал кадры вылета и отметил, что следующим пунктом назначения станет столица Азербайджана.

Отметим, что после прибытия команда проследует из Международного аэропорта Гейдар Алиев к Республиканскому стадиону имени Тофика Бахрамова, где главный тренер Эдди Хау в 20:30 проведет пресс-конференцию. Затем, в 21:00 "Ньюкасл" выйдет на тренировку, первые 15 минут которой будут открыты для СМИ.

Матч "Карабах" - "Ньюкасл" состоится 18 февраля и начнется в 21:45 по бакинскому времени.