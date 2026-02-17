Фанаты "Ньюкасла": "Баку отличный город, но можем опозориться" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

20 Февраля 2026
Азербайджанский футбол
Обзор
17 Февраля 2026 11:35
Болельщики английского футбольного клуба "Ньюкасл" в последние несколько дней активно обсуждают в соцсетях выезд в Баку на первый матч плей-офф Лиги чемпионов против агдамского "Карабаха".

Как передает İdman.Biz, наибольшее количество вопросов у английских фанатов вызывает логистика.

Так, один из болельщиков иронично написал: "Удачи всем, кто пытается понять, как вообще добраться из Ньюкасла в Баку. Двойные очки, если уложитесь меньше чем в три перелета".

Отдельной темой стало количество гостей, которые собираются поддержать команду. Болельщик и автор YouTube-канала Адам Пирсон сообщил, что уже вылетел в Азербайджан, а также заявил, что в Баку поедут более двух тысяч фанатов "Ньюкасла".

При этом в обсуждениях есть немало теплых отзывов о столице Азербайджана. Один из фанатов, утверждающий, что ранее работал в нашей стране, отметил:

"Баку - отличный город. К тому же это популярное направление для различных спортивных мероприятий, хотя добраться туда не так легко и не так быстро", - написал фанат, перечислив при этом несколько бакинских пабов, которые стоит посетить его соотечественникам.

Не меньше интереса вызвал и сам соперник английского клуба. В одной из веток один из болельщиков охарактеризовал "Карабах" следующим образом:

"У команды отличный характер и быстрые атаки, а самым уязвимым местом являются угловые и штрафные. "Карабах" хорош против определенного типа соперников, однако стиль "Ньюкасла" слишком неудобен для команды Гурбана Гурбанова".

При всем оптимизме часть фанатов подчеркивает, что расслабляться нельзя. В дискуссиях напомнили: "В этом сезоне они сыграли вничью с "Челси" (2:2) и вышли в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому надо относиться с уважением и выпускать нормальный состав, иначе можем опозориться. В Баку "Карабах" реально крепкая команда".

Напомним, первый матч плей-офф Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Ньюкаслом" состоится в среду, 18 февраля, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45 по бакинскому времени.

