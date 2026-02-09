9 Февраля 2026
Главный тренер "Имишли": "Матч получился сложнее, чем мы ожидали"

9 Февраля 2026 20:10
Главный тренер "Имишли": "Матч получился сложнее, чем мы ожидали"

Главный тренер "Имишли" Жорже Кашкилья прокомментировал ничью в матче 19-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу с гянджинским "Кяпазом" (0:0). Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что игра оказалась тяжелее ожидаемого.

"Матч получился сложнее, чем мы предполагали, так как обе команды хорошо понимали, насколько он важен. Мы начали игру по нашему плану, хотели забить быстрый гол и немного снизить темп, но соперник этому помешал. Частыми мелкими фолами они сбивали ритм, из-за чего в первом тайме мы не смогли открыть счет", - сказал Кашкилья.

По словам тренера, основная борьба в первой половине встречи шла в центре поля, из-за чего опасных моментов было немного. Он отметил единственный реальный шанс у Алмейды, которым команда не сумела воспользоваться. Во втором тайме ситуация осложнилась состоянием поля, однако "Имишли" продолжал искать возможности для атаки, стараясь при этом минимизировать риски.

Кашкилья также подчеркнул турнирное значение результата. "Между нами и "Кяпазом" сохраняется разница в шесть очков, и нам удалось ее удержать. Поэтому команда не шла на чрезмерный риск, хотя желание увеличить отрыв было. В целом, с точки зрения сохранения очкового преимущества, результат можно считать удовлетворительным", - отметил наставник.

