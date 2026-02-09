9 Февраля 2026
RU

Стартовала продажа билетов на выездной матч "Карабаха" в ЛЧ - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский футбол
Новости
9 Февраля 2026 15:36
53
Стартовала продажа билетов на выездной матч "Карабаха" в ЛЧ

Ваучеры для болельщиков "Карабаха", желающих посетить выездной матч против "Ньюкасла" в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, поступили в онлайн-продажу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Карабах", стоимость билетов составляет 115 манатов. Ваучеры приобретаются через iTicket.az, после чего до дня матча билет будет направлен на электронную почту, указанную при оформлении заказа.

Для болельщиков агдамского клуба на стадионе "Сент-Джеймс Парк" выделено 2466 мест. Клуб призвал внимательно указывать адрес электронной почты, так как билеты направляются исключительно на него.

Отметим, что матч "Ньюкасл" - "Карабах" состоится 24 февраля и начнется в 23:59 по бакинскому времени и в 20:00 по местному времени Англии.

13:07

Сегодня стартует продажа билетов для азербайджанских болельщиков на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Ньюкаслом", который пройдет в Англии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба, билеты поступят в продажу сегодня с 15:00 и будут доступны на сайте iTicket.az.

Отметим, что первый матч между "Карабахом" и "Ньюкаслом" состоится 18 февраля в Баку и начнется в 21:45, ответная встреча пройдет 24 февраля в Англии и стартует в 23:59 по бакинскому времени.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Состоялась свадьба дочери Гурбана Гурбанова - ФОТО + ВИДЕО
23:38
Азербайджанский футбол

Состоялась свадьба дочери Гурбана Гурбанова - ФОТО + ВИДЕО

Торжество прошло в Баку и было организовано в соответствии с религиозными традициями
Курбан Бердыев извинился за "атаку" на судью - ВИДЕО
21:52
Азербайджанский футбол

Курбан Бердыев извинился за "атаку" на судью - ВИДЕО

Главный тренер "Туран Товуза" признал свое поведение недопустимым и прокомментировал удаление

Главный тренер "Карван-Евлаха": "Не хочу бросать тень на победу "Туран Товуза"
21:31
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Карван-Евлаха": "Не хочу бросать тень на победу "Туран Товуза"

Физули Мамедов прокомментировал поражение в 19-ом Мисли Премьер-лиги

Главный тренер "Имишли": "Матч получился сложнее, чем мы ожидали"
20:10
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Имишли": "Матч получился сложнее, чем мы ожидали"

Жорже Кашкилья подвел итоги нулевой ничьей с "Кяпазом"

"Зиря" подписал воспитанника "Галатасарая"
19:59
Азербайджанский футбол

"Зиря" подписал воспитанника "Галатасарая"

21-летний турецкий нападающий Эрен Айдын перешел в бакинский клуб до конца сезона

Азер Багиров: "Мы хорошо боролись против "Имишли"
19:15
Азербайджанский футбол

Азер Багиров: "Мы хорошо боролись против "Имишли"

Главный тренер "Кяпаза" подвел итоги выездного матча 19-го тура Мисли Премьер-лиги

Карабахское дерби с ветеранами и хоккейным счетом - РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ
18:00
Азербайджанский футбол

Карабахское дерби с ветеранами и хоккейным счетом - РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ

В историческом поединке "Зангезур" - "Ханкенди" было забито 11 мячей

Самое читаемое

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
7 Февраля 10:00
Олимпиада-2026

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Шоу объединило итальянские традиции, современные технологии и искусство
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!