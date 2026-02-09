Стартовала продажа билетов на выездной матч "Карабаха" в ЛЧ - ОБНОВЛЕНО

Ваучеры для болельщиков "Карабаха", желающих посетить выездной матч против "Ньюкасла" в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, поступили в онлайн-продажу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Карабах", стоимость билетов составляет 115 манатов. Ваучеры приобретаются через iTicket.az, после чего до дня матча билет будет направлен на электронную почту, указанную при оформлении заказа.

Для болельщиков агдамского клуба на стадионе "Сент-Джеймс Парк" выделено 2466 мест. Клуб призвал внимательно указывать адрес электронной почты, так как билеты направляются исключительно на него.

Отметим, что матч "Ньюкасл" - "Карабах" состоится 24 февраля и начнется в 23:59 по бакинскому времени и в 20:00 по местному времени Англии.

Сегодня стартует продажа билетов для азербайджанских болельщиков на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Ньюкаслом", который пройдет в Англии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба, билеты поступят в продажу сегодня с 15:00 и будут доступны на сайте iTicket.az.

Отметим, что первый матч между "Карабахом" и "Ньюкаслом" состоится 18 февраля в Баку и начнется в 21:45, ответная встреча пройдет 24 февраля в Англии и стартует в 23:59 по бакинскому времени.