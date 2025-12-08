Главный тренер "Сабаха": "Ни один игрок не прятался от мяча"

Главный тренер "Сабаха" Валдас Дамбраускас после победы над "Нефтчи" со счетом 2:0 в матче Мисли Премьер - лиги оценил выступление своей команды и отдельно подчеркнул проблему нереализованных моментов, передает İdman.Biz.

"Как тренер я все еще вижу аспекты, которые нужно развивать. Мне очень понравилось сегодняшнее поведение и подход. Ни один игрок не прятался от мяча", - сказал Дамбраускас.

Он отметил, что "Сабах" с первых минут стремился захватить инициативу, а во втором тайме действовал увереннее соперника, контролировал мяч и не позволял "Нефтчи" свободно играть.

"Мы всегда хотим видеть такой "Сабах". "Нефтчи" вышел в неожиданном для нас составе, использовал другую расстановку. Во втором тайме мы лучше контролировали мяч и оказывали давление", - добавил наставник.

При этом специалист подчеркнул, что команда упустила слишком много возможностей:

"Меня как тренера расстраивает и беспокоит то, что мы не реализуем голевые моменты. Иногда мы не могли сделать последнюю передачу, не могли нанести удар. Мы упустили много возможностей. Нам нужно продолжать развиваться. На выходных нас ждет очень трудный выезд и очень непростой соперник".

İdman.Biz