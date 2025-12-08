8 Декабря 2025
Тренер "Нефтчи": "Мы знаем, что расстроили болельщиков"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Декабря 2025 22:58
Тренер "Нефтчи": "Мы знаем, что расстроили болельщиков"

Тренер "Нефтчи" Санан Гурбанов после матча XIV тура Мисли Премьер-лиги признал, что команда продолжает огорчать своих болельщиков, а игра против "Сабаха" стала худшей из последних трех, передает İdman.Biz.

Гурбанов отметил, что тренерский штаб академии вместе с ним делал все возможное, чтобы помочь команде:
"Мы думали, что "Нефтчи" сможет собраться и добиться хороших результатов. Но, похоже, результаты неудовлетворительные. Мы знаем, что расстроили болельщиков. Если сравнивать последние три матча, сегодня мы выступили хуже всего".

Тренер пояснил, что команда пыталась оказать давление на соперника:
"В первом тайме мы старались сопротивляться. Вышли с двумя нападающими, надеясь создать давление на "Сабах". После перерыва несколько игроков попросили замену из-за травм, и мы были вынуждены менять состав. Мы пытались повлиять на игру, но, к сожалению, снова не получилось".

Матч "Сабах" - "Нефтчи" завершился победой хозяев со счетом 2:0.

İdman.Biz

Тэги:

