Эльмар Бахшиев: "Не узнаю свою команду"

Главный тренер "Араз-Нахчывана" Эльмар Бахшиев, комментируя поражение от "Кяпаза" (0:1) в 1/8 финала Bizon Кубка Азербайджана по футболу, заявил, что команда провела матч слабее своего уровня.

Об этом сообщает İdman.Biz.

"Мы плохо начали игру. Матчи Кубка отличаются от чемпионата — здесь нужно тратить больше сил. Не узнаю свою команду. В последних 5–6 матчах нет той команды, которую я знаю. Проблемы в нас. Нужно сделать большее, чтобы выйти из кризиса. Сейчас мы под давлением, что нормально после поражений, но больше расстраивает игра. Очень слабо играем", — отметил он.

