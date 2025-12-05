Эльмар Бахшиев: "Не узнаю свою команду"

Warning: opendir(/home/idmanbiz/www/cache/): failed to open dir: No such file or directory in /home/idmanbiz/www/classes/Cache/Lite.php on line 642
5 Декабря 2025
RU

Азербайджанский футбол
Новости
5 Декабря 2025 01:14
10
Главный тренер "Араз-Нахчывана" Эльмар Бахшиев, комментируя поражение от "Кяпаза" (0:1) в 1/8 финала Bizon Кубка Азербайджана по футболу, заявил, что команда провела матч слабее своего уровня.

Об этом сообщает İdman.Biz.

"Мы плохо начали игру. Матчи Кубка отличаются от чемпионата — здесь нужно тратить больше сил. Не узнаю свою команду. В последних 5–6 матчах нет той команды, которую я знаю. Проблемы в нас. Нужно сделать большее, чтобы выйти из кризиса. Сейчас мы под давлением, что нормально после поражений, но больше расстраивает игра. Очень слабо играем", — отметил он.

İdman.Biz

