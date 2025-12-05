Главный тренер "Кяпаза": "Не знаю почему, но я верил в победу"

Главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров, комментируя победу над "Араз-Нахчываном" (1:0) в 1/8 финала Bizon Кубка Азербайджана, отметил, что команда заслуженно добилась нужного результата.

"Для всех нас и болельщиков получилась интересная игра. Не знаю почему, но я верил в победу. Мы много говорили о сопернике, знали, что если сыграем без ошибок, то можем победить. В обороне сыграли хорошо и одержали важную победу", — сказал он.

Багиров также высказался о работе арбитров: "Судейство было нормальным. Я остался доволен не только из-за победы. Бывают ошибки, но их не избежать".

