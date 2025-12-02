3 Декабря 2025
Санан Гурбанов: "Времени на подготовку почти не было"

2 Декабря 2025 23:42
20
Санан Гурбанов: "Времени на подготовку почти не было"

Тренер "Нефтчи" Санан Гурбанов, комментируя вылет команды из 1/8 финала Bizon Кубка Азербайджана по футболу после поражения от "Зиря" (0:1), заявил, что причиной неудачи стала усталость игроков и нехватка времени для подготовки. Об этом сообщает İdman.Biz.

"Перед игрой мы показали футболистам сильные и слабые стороны "Зиря", но времени на подготовку почти не было после поездки в Товуз. У нас была только одна тренировка, больше думали о восстановлении. Команда билась, опасно атаковала. Расстроены пропущенным мячом в дополнительное время", — сказал Гурбанов.

Отвечая на вопрос, почему Бассалу Самбу вновь вышел на фланге, хотя в прошлом матче этот вариант оказался неудачным, тренер объяснил тактическим выбором: "Соперник создает опасные атаки с флангов, и нам нужен был там трудоспособный футболист. Я заменил Самбу, потому что у него была желтая карточка".

Касаясь серии неудач — четыре тура без побед в премьер-лиге, 7-е место в таблице и вылет из Кубка — Гурбанов подчеркнул, что не участвовал в формировании состава в начале сезона: "Я сотрудник "Нефтчи", но когда команда собиралась перед сезоном, меня там не было — я видел ее только со стороны. Сейчас выпускаю тех игроков, которых хорошо знаю. Будем настраиваться на матчи премьер-лиги: нужно перестать проигрывать и начинать набирать очки".

По словам тренера, вернуть команде уверенность поможет стабильность и победа: "Стабильности не хватает. С "Туран-Товузом" мы сыграли неплохо, сегодня тоже. В психологическом плане все не так плохо. Нужен позитив в виде победы".

İdman.Biz

