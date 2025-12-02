Главный тренер "Шеки Сити" готовит жалобу в АФФА: "Игроки выходят на матчи голодными"

В клубе "Шеки Сити" сложилась критическая ситуация.

По словам главного тренера Эльвина Гасанова, футболисты уже три недели не проводят тренировок, а многие игроки несколько месяцев не получают зарплату, сообщает İdman.Biz.

Команда вышла на матч 11-го тура Второй лиги против "Губы", завершившийся поражением 1:4, фактически "с усилиями и просьбами".

"Уже три недели команда не тренируется. Игроков приходится уговаривать, умолять, чтобы они вышли на поле. Из ПФЛ звонят и просят сыграть. Это невозможно. Команда почти три месяца не видит зарплаты. Кто-то не получал два месяца, кто-то три. Игроки выходят на матчи голодными. Те, кто арендует жилье в Баку, почти ничего не едят. Другие футболисты приносят им еду из дома. А мы из своего кармана даем деньги, чтобы они хоть как-то могли питаться", - цитирует слова Гасанова fanat.az.

Наставник подчеркнул, что выход видит только в обращении в АФФА: "В ужасном положении находимся именно мы. Мы не привыкли к таким условиям. В первые недели мы подняли команду на достойный уровень, бились в кубке с "Карван-Евлах". Завтра мы - и тренеры, и футболисты - пойдем с жалобой в АФФА. Люди, которые управляют клубом, не знают, что такое футбол. Так клубы не содержат. Амбициозная команда не может быть в таком состоянии. Я не могу работать в команде без целей. Да, некоторые играют во Второй лиге ради участия, но для амбициозного проекта такие условия - абсурд. Мы уже три недели выходим на матчи без тренировок".

Напомним, ранее АФФА вмешалась в ситуацию и организовала встречу в офисе Фонда развития футбола с участием главы исполнительной власти Шеки Эльхана Усубова, директора титульного спонсора Flybast Ровшана Абдуллаева и представителей клуба. После встречи Абдуллаев дал новые обещания и сообщил, что проблемы будут решены в кратчайшие сроки.

İdman.Biz