2 Декабря 2025
RU

Главный тренер "Шеки Сити" готовит жалобу в АФФА: "Игроки выходят на матчи голодными"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Декабря 2025 01:32
15
Главный тренер "Шеки Сити" готовит жалобу в АФФА: "Игроки выходят на матчи голодными"

В клубе "Шеки Сити" сложилась критическая ситуация.

По словам главного тренера Эльвина Гасанова, футболисты уже три недели не проводят тренировок, а многие игроки несколько месяцев не получают зарплату, сообщает İdman.Biz.

Команда вышла на матч 11-го тура Второй лиги против "Губы", завершившийся поражением 1:4, фактически "с усилиями и просьбами".

"Уже три недели команда не тренируется. Игроков приходится уговаривать, умолять, чтобы они вышли на поле. Из ПФЛ звонят и просят сыграть. Это невозможно. Команда почти три месяца не видит зарплаты. Кто-то не получал два месяца, кто-то три. Игроки выходят на матчи голодными. Те, кто арендует жилье в Баку, почти ничего не едят. Другие футболисты приносят им еду из дома. А мы из своего кармана даем деньги, чтобы они хоть как-то могли питаться", - цитирует слова Гасанова fanat.az.

Наставник подчеркнул, что выход видит только в обращении в АФФА: "В ужасном положении находимся именно мы. Мы не привыкли к таким условиям. В первые недели мы подняли команду на достойный уровень, бились в кубке с "Карван-Евлах". Завтра мы - и тренеры, и футболисты - пойдем с жалобой в АФФА. Люди, которые управляют клубом, не знают, что такое футбол. Так клубы не содержат. Амбициозная команда не может быть в таком состоянии. Я не могу работать в команде без целей. Да, некоторые играют во Второй лиге ради участия, но для амбициозного проекта такие условия - абсурд. Мы уже три недели выходим на матчи без тренировок".

Напомним, ранее АФФА вмешалась в ситуацию и организовала встречу в офисе Фонда развития футбола с участием главы исполнительной власти Шеки Эльхана Усубова, директора титульного спонсора Flybast Ровшана Абдуллаева и представителей клуба. После встречи Абдуллаев дал новые обещания и сообщил, что проблемы будут решены в кратчайшие сроки.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

У "Карабаха" есть шанс напрямую попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне - ФОТО
1 Декабря 19:57
Азербайджанский футбол

У "Карабаха" есть шанс напрямую попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне - ФОТО

Азербайджанский клуб поднялся на 9 место в рейтинговом списке претендентов
Бывший наставник "Сабаила": "Решение о расставании было лучшим для обеих сторон"
1 Декабря 19:48
Азербайджанский футбол

Бывший наставник "Сабаила": "Решение о расставании было лучшим для обеих сторон"

Эльвин Мамедов объяснил причины ухода и оценил перспективы клуба
Чемпионат Европы-2026: женская сборная Азербайджана U-19 уступила Грузии – ОБНОВЛЕНО
1 Декабря 17:12
Футбол

Чемпионат Европы-2026: женская сборная Азербайджана U-19 уступила Грузии – ОБНОВЛЕНО

Азербайджанская сборная проиграла со счетом 0:4
Азербайджанская делегация приняла участие в международной конференции на Мальте - ФОТО
1 Декабря 16:13
Футбол

Азербайджанская делегация приняла участие в международной конференции на Мальте - ФОТО

АФФА представила опыт внедрения модели "двойной карьеры" для молодых футболистов

Ролан Мустафаев будет играть за сборную Азербайджана?
1 Декабря 15:58
Футбол

Ролан Мустафаев будет играть за сборную Азербайджана?

АФФА активизировала поиск футболистов азербайджанского происхождения за границей
Эльвин Юнусзаде: "Если продолжим в том же духе, вы увидите совершенно другую команду" - ИНТЕРВЬЮ
1 Декабря 14:59
Футбол

Эльвин Юнусзаде: "Если продолжим в том же духе, вы увидите совершенно другую команду" - ИНТЕРВЬЮ

Футболист "Карван-Евлаха" рассказал о поражении от "Карабаха"

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений