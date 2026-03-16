Сархан Гаджиев: "Мы находимся в тесном контакте с ФИФА"

Исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев заявил, что организация находится в тесном взаимодействии с ФИФА в рамках подготовки к чемпионату мира среди сборных до 20 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, функционер сделал это заявление на пресс-конференции.

Гаджиев также объяснил причины назначения Руя Жорже главным тренером молодежной сборной Азербайджана до 20 лет.

"Основными факторами стали результаты, которых он добился со сборной Португалии до 21 года, а также его опыт как футболиста. Перед главным тренером поставлена задача успешно выступить на групповом этапе, достойно бороться с соперниками и показывать характер на поле. Главная цель команды сейчас связана с чемпионатом мира", - отметил он.

По словам представителя АФФА, продолжается работа по вопросам проведения матчей мирового первенства.

"Мы находимся в тесном контакте с ФИФА. Установлены связи и с государственными структурами. В настоящее время ведется работа над юридическими документами. Баку однозначно станет одним из городов, которые примут матчи чемпионата мира. По другим городам пока говорить рано", - подчеркнул Гаджиев.

Напомним, чемпионат мира среди сборных до 20 лет пройдет в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане.