Юношеская команда Азербайджана проведет сбор перед ЕВРО

Юношеская сборная Азербайджана по футболу до 17 лет проведет учебно-тренировочный сбор в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, команда будет готовиться в столице с 17 по 20 марта, после чего 21 марта отправится в Пловдив (Болгария), где пройдут матчи второго раунда отборочного этапа чемпионата Европы.

Отметим, что по итогам бакинского сбора будет сформирован окончательный состав команды, который отправится в Болгарию. В заявку войдут 20 футболистов.

Для учебно-тренировочного сбора привлечены следующие футболисты:

Нуразиз Азизов ("Нефтчи")

Билал Гаджиев ("Карабах")

Мурад Мурадов ("Зиря")

Камиль Гасанов ("Нефтчи")

Угур Гурбанлы ("Карабах")

Рашад Гюлюшов ("Сабах")

Саттар Тахирзаде ("Марсет", Испания)

Зейд Насирулла ("Berliner AK 07", Германия)

Атаджан Мамедов ("Марсет", Испания)

Магомед Чодаров ("Марсет", Испания)

Исмаил Сафарли ("Нефтчи")

Али Кичибеов ("Туран Товуз")

Амин Рзаев ("Карабах")

Аллахверди Ширинов ("Габала")

Рауль Исаков ("Кяпаз")

Нихад Гусейнзаде ("Сабах")

Муса Мустафаев ("Зиря")

Ибрагим Халилов ("Сабах")

Самир Шарифов ("Сабах")

Пюнхан Керимов ("Марсет", Испания)

Али Баширов ("Карабах")

Рустам Гусейнли ("Нефтчи")

Камал Зульфиев ("Сумгайыт")

Мурад Гамидов ("Эльверсберг", Германия)

В группе 2 Лиги B сборная Азербайджана встретится с командами Болгарии, Литвы и Мальты.

Расписание матчей сборной Азербайджана (время бакинское):

24 марта

17:00 Болгария - Азербайджан

Пловдив, стадион "Христо Ботев". Главный судья - Матео Тозан (Словения)

27 марта

13:00 Литва - Азербайджан

Пловдив, спортивный комплекс "Старика". Главный судья - Озан Ергюн (Турция)

30 марта

14:00 Азербайджан - Мальта

Пловдив, спортивный комплекс "Старика". Главный судья - Трпчевски Стоянчо (Северная Македония).