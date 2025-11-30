Гурбан Гурбанов: "Иногда хочется отпустить своих игроков хотя бы на месяц, чтобы они отдохнули и немного отвлеклись"

"Когда я смотрю на рабочий режим футболистов "Карабаха", мне становится их жаль. Иногда хочется отпустить их хотя бы на месяц, чтобы они отдохнули и немного отвлеклись от футбола".

Об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов в комментарии журналистам, передает İdman.Biz со ссылкой на Qafqazinfo.

По его словам, игроки команды находятся под постоянным давлением из-за необходимости показывать результат в каждом турнире:

"Я знаю, насколько им тяжело. Команда достигла такого уровня, что у футболистов практически нет нормального отдыха. Они приходят домой, спят, просыпаются и снова возвращаются на базу. На это не хватает ни физических, ни психологических сил. Даже мне как главному тренеру бывает нелегко, хотя я не трачу столько физических ресурсов, как они".

Гурбанов подчеркнул, что игроки испытывают серьезную эмоциональную нагрузку:

"Футболисты играют для нас, для нашего народа и для своих семей. Многие говорят: "Вот бы и мой ребенок стал футболистом". Но поверьте, это словно избранные люди — их и ругают, и критикуют. Любая ошибка вызывает сильное давление. Поэтому я всегда говорю, что мы должны быть рядом с футболистами".

İdman.Biz