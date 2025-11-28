29 Ноября 2025
Санан Гурбанов: "Для меня честь работать в "Нефтчи", даже если всего на час"

28 Ноября 2025 23:37
27
Санан Гурбанов: "Для меня честь работать в "Нефтчи", даже если всего на час"

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Нефтчи" Санан Гурбанов высказался о своем назначении и оценил перспективы работы в основной команде. Специалист подчеркнул, что его основная деятельность связана с академией, однако каждый вызов в главный состав он воспринимает как почетную миссию, передает İdman.Biz.

"Сейчас я работаю координатором в академии "Нефтчи". Для меня большая честь трудиться здесь. Я с радостью выполняю свою работу в основной команде, даже если это всего на час. Решение о дальнейшем - за руководством", - заявил на пресс- конференции Гурбанов, отвечая на вопрос о возможной перспективе остаться у руля команды на постоянной основе.

Тренер также прокомментировал слова бывшего наставника "Нефтчи" Самира Абасова, который говорил о необходимости серьезной поддержки для постоянной работы в Премьер лиге:

"Самир Абасов - мой друг. Он принес "Нефтчи" последнее чемпионство. Ему не нужен кто-то за спиной. У него уже есть имя в Азербайджане. Это человек, который себя доказал".

Отвечая на вопрос о том, что, по его мнению, мешает клубу подписать с ним полноценный контракт, Гурбанов отметил, что готов к ответственности:

"Не знаю, как ответить. "Нефтчи" - это такой клуб, где ты всегда должен добиваться успеха. Я ничего не боюсь. Если скажут взять такую ответственность, сделаю это с радостью. Я не тот, кто боится работы. Я получаю удовольствие от нее. "Нефтчи" создал на высоком уровне такие условия, что работать здесь приятно каждому сотруднику".

