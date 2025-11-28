Warning: opendir(/home/idmanbiz/www/cache/): failed to open dir: No such file or directory in /home/idmanbiz/www/classes/Cache/Lite.php on line 642
28 Ноября 2025
RU

Санан Гурбанов: "Там, где есть имя "Нефтчи", всегда должна быть борьба и за чемпионство, и за кубок"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Ноября 2025 22:00
17
Тренер "Нефтчи" Санан Гурбанов высказался после матча XIII тура Мисли Премьер -лиги против "Туран Товуз", который завершился нулевой ничьей.

Как сообщает İdman.Biz, наставник подчеркнул, что команда ехала в Товуз только за победой и в целом показала достойную игру.

"Поездка в Товуз всегда бывает сложной. "Туран Товуз" - амбициозный клуб. Мы постарались в короткие сроки подготовить команду к этому сопернику. Знали, что на этом поле будет борьба. Футболисты старались применять различные решения как в обороне, так и в атаке. Конечно, мы приехали сюда, чтобы победить. Если имя "Нефтчи", то три очка всегда являются приоритетом. Сегодня наши игроки не выступили плохо, наоборот, оставили хорошее впечатление", - сказал Гурбанов.

Тренер добавил, что команда способна добиться высоких результатов: "Если в дальнейшем мы будем работать с той же серьезностью, успех не за горами. У нас качественные игроки, и команда заслуживает более высоких позиций. Там, где есть имя "Нефтчи", всегда должна быть борьба и за чемпионство, и за кубок".

Матч "Туран Товуз" - "Нефтчи" завершился со счетом 0:0.

İdman.Biz

