К футболисту сборной Беларуси проявили интерес клубы Азербайджана

Полузащитник сборной Беларуси и жодинского "Торпедо"-БЕЛАЗа Павел Седько привлек внимание сразу нескольких клубов, среди которых есть представители азербайджанского чемпионата.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Betnews.by.

Агент игрока Валерий Русецкий в интервью телеграм-каналу "Шчыры футбол" подтвердил интерес со стороны азербайджанских клубов.

"К Павлу проявляют интерес клубы из российской первой лиги, Казахстана, Азербайджана, Сербии. Есть и другие варианты, но озвучивать их я бы не хотел. Разговоры о том, что Седько интересуются клубы из Китая и Южной Кореи, не соответствуют действительности. Это выдумка", - заявил Русецкий.

İdman.Biz