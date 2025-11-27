Гурбан Гурбанов: "Мне нигде не нужно ставить памятник"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил, что не хочет видеть памятник в свою честь, передает İdman.Biz.

"Я считаю, что нигде не нужно ставить мне памятник. Я вообще не хочу, чтобы такое было. Я сын этого народа. Должен качественно выполнять порученную работу. Есть столько людей, которые больше заслуживают памятник... Во время войны у нас было много героев, которые проявили характер и шли на смерть. О них нужно говорить больше, чем о нас. Это наша ежедневная работа, нам никто не мешает, никто камни не кидает. Мы спокойно выполняем свои обязанности", - цитирует слова Гурбанова Sportinfo.

Отметим, что депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас ранее выступил с инициативой установить памятник тренеру. Депутат Фазиль Мустафа также предложил присвоить строящемуся стадиону в Агдаме имя Гурбана Гурбанова.

İdman.Biz