27 Ноября 2025
RU

Гурбан Гурбанов: "Мне нигде не нужно ставить памятник"

Азербайджанский футбол
Новости
27 Ноября 2025 01:30
26
Гурбан Гурбанов: "Мне нигде не нужно ставить памятник"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил, что не хочет видеть памятник в свою честь, передает İdman.Biz.

"Я считаю, что нигде не нужно ставить мне памятник. Я вообще не хочу, чтобы такое было. Я сын этого народа. Должен качественно выполнять порученную работу. Есть столько людей, которые больше заслуживают памятник... Во время войны у нас было много героев, которые проявили характер и шли на смерть. О них нужно говорить больше, чем о нас. Это наша ежедневная работа, нам никто не мешает, никто камни не кидает. Мы спокойно выполняем свои обязанности", - цитирует слова Гурбанова Sportinfo.

Отметим, что депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас ранее выступил с инициативой установить памятник тренеру. Депутат Фазиль Мустафа также предложил присвоить строящемуся стадиону в Агдаме имя Гурбана Гурбанова.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

К футболисту сборной Беларуси проявили интерес клубы Азербайджана
04:12
Азербайджанский футбол

К футболисту сборной Беларуси проявили интерес клубы Азербайджана

Агент Павла Седько подтвердил переговоры с командами из нескольких стран

Игрок "Имишли": "Матч против Абубакара был одним из самых напряженных в моей карьере"
26 Ноября 22:37
Азербайджанский футбол

Игрок "Имишли": "Матч против Абубакара был одним из самых напряженных в моей карьере"

Диего Ролло рассказал о победе над "Нефтчи" и выделил самого сложного нападающего лиги

В Ширване стартовал турнир "Кубок школьников"
26 Ноября 21:30
Азербайджанский футбол

В Ширване стартовал турнир "Кубок школьников"

В соревнованиях участвуют 36 команд из 14 школ города

Защитник "Карабаха" прошел обследование после травмы в матче с "Наполи"
26 Ноября 18:45
Азербайджанский футбол

Защитник "Карабаха" прошел обследование после травмы в матче с "Наполи"

В клубе сообщили, что состояние защитника не вызывает опасений

Афига Мамедова: 62 года преданности "Нефтчи" и поддержка внука Мурада - ФОТО/ВИДЕО
26 Ноября 17:18
Футбол

Афига Мамедова: 62 года преданности "Нефтчи" и поддержка внука Мурада - ФОТО/ВИДЕО

69-летняя болельщица делится историей своей любви к клубу
Физули Мамедов: "Казалось, что матч проходит не в Неаполе, а в Баку"
26 Ноября 16:10
Футбол

Физули Мамедов: "Казалось, что матч проходит не в Неаполе, а в Баку"

Тренер отметил сильную игру "Карабаха"

Самое читаемое

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
26 Ноября 20:58
Мировой футбол

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
26 Ноября 02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
26 Ноября 01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"
"Ньюкасл" на выезде уступил "Марселю" - ВИДЕО
26 Ноября 02:22
Мировой футбол

"Ньюкасл" на выезде уступил "Марселю" - ВИДЕО

Французы одержали волевую победу