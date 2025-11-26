27 Ноября 2025
Игрок "Имишли": "Матч против Абубакара был одним из самых напряженных в моей карьере"

26 Ноября 2025 22:37
30
Игрок "Имишли": "Матч против Абубакара был одним из самых напряженных в моей карьере"

Футболист "Имишли" Диего Ролло поделился эмоциями после громкой победы над "Нефтчи" и признался, что дуэль с Абубакаром стала одной из самых тяжелых в его карьере, сообщает İdman.Biz.

"Чувства невозможно передать словами. Это была одна из самых прекрасных ночей в моей жизни", - цитирует слова защитника futbolpress.az.

Автор победного гола отметил, что этот эпизод стал для него особенным: "Да, словами это сложно выразить. Очень благодарен Богу за этот гол и за эту историческую победу. Когда забиваю, становлюсь эмоциональным. Сразу думаю о своей семье и о той радости, которую дарю им".

Ролло подчеркнул, что успех команды - результат общего труда: "Это командная работа. На поле мы выкладываемся полностью, много трудимся. У нас есть характер, и мы заслуживаем такие результаты и даже больше".

Говоря о самых трудных соперниках, бразильский защитник особо выделил нападающего "Карабаха": "Думаю, матч против Абубакара был одним из самых напряженных в моей карьере. Он отлично знает свою позицию, это игрок высокого уровня, и против такого футболиста 90 минут играть очень сложно - нужна максимальная концентрация".

О предстоящих двух матчах против "Сабаха" Ролло заявил, что "Имишли" готов к борьбе: "У нас качественная команда. Наши результаты уже не должны считаться сюрпризом. Мы выходим на каждый матч за победой. "Сабах" сильный клуб, но наша цель - взять очки и там".

Футболист также сравнил уровни чемпионатов Бразилии и Азербайджана: "В Бразилии больше дриблинга и скорости. В Азербайджане больше физической борьбы. Здесь футбол более организованный и дисциплинированный".

İdman.Biz

