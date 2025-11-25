Состоялось заседании Исполнительного комитета АФФА - ФОТО

На очередном заседании Исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) было оглашено имя нового председателя Судейского комитета.
Как сообщает İdman.Biz, на мероприятии, в котором принял участие президент АФФА Ровшан Наджаф, было решено, что действующий председатель Судейского комитета Франк Де Блекере отныне будет исполнять обязанности советника генерального секретаря по международному судейству и подготовке судей.
На должность нового главы Судейского комитета членами Исполнительного комитета единогласно утверждена кандидатура Рагима Гасанова.
Кроме того, был заслушан отчет главного тренера Айхана Аббасова о результатах национальной сборной Азербайджана в отборочных матчах чемпионата мира. Также участники обменялись мнениями о подготовке к предстоящим играм.
Затем исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев предоставил информацию о подготовке к Чемпионату мира FIFA U-20 – 2027, который совместно будут принимать Узбекистан и Азербайджан.
После этого генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев представил общую информацию о судействе.
Также было принято заявление Заура Ахундова о выходе из членства Исполнительного комитета АФФА по собственному желанию.
Были утверждены новые кандидаты на вакантные места в Дисциплинарном комитете АФФА – Зумруд Агаева и Мурад Мамедов.
Кроме того, утверждены правила лицензирования на сезон 2026/2027 годов.