26 Ноября 2025
Состоялось заседании Исполнительного комитета АФФА - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
25 Ноября 2025 21:34
Состоялось заседании Исполнительного комитета АФФА - ФОТО

На очередном заседании Исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) было оглашено имя нового председателя Судейского комитета.

Как сообщает İdman.Biz, на мероприятии, в котором принял участие президент АФФА Ровшан Наджаф, было решено, что действующий председатель Судейского комитета Франк Де Блекере отныне будет исполнять обязанности советника генерального секретаря по международному судейству и подготовке судей.

На должность нового главы Судейского комитета членами Исполнительного комитета единогласно утверждена кандидатура Рагима Гасанова.

Кроме того, был заслушан отчет главного тренера Айхана Аббасова о результатах национальной сборной Азербайджана в отборочных матчах чемпионата мира. Также участники обменялись мнениями о подготовке к предстоящим играм.

Затем исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев предоставил информацию о подготовке к Чемпионату мира FIFA U-20 – 2027, который совместно будут принимать Узбекистан и Азербайджан.

После этого генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев представил общую информацию о судействе.

Также было принято заявление Заура Ахундова о выходе из членства Исполнительного комитета АФФА по собственному желанию.

Были утверждены новые кандидаты на вакантные места в Дисциплинарном комитете АФФА – Зумруд Агаева и Мурад Мамедов.

Кроме того, утверждены правила лицензирования на сезон 2026/2027 годов.

İdman.Biz

