В чемпионате Азербайджана повторен рекорд двухлетней давности

В 16-м туре Премьер-лиги Азербайджана было забито 19 голов.

Как сообщает İdman.biz, в матче "Сумгаит" - "Карабах" (1:6) было забито семь голов, в матче "Нефтчи" - "Туран-Товуз" (3:2) - пять, в матче "Сабах" - "Сабаил" (4:0) - четыре, в матче «Габала» - «Кяпаз» (0:3) - три гола.

Лишь поединок между «Зирой» и «Араз-Нахчываном» завершился без голов.

Средняя продуктивность составила 3,80. Это повторение тура в сезоне 2023/24 и рекорда последних двух лет. В Х туре нынешнего чемпионата было забито 19 голов. Средняя результативность матчей, сыгранных 20-22 октября, равна 3,80.

Последний раз более высокая производительность наблюдалась 25 месяцев назад. В 4-х матчах Х тура сезона-2021/22 было забито 17 голов. Средний показатель матчей, проведенных 6-7 ноября 2021, года составил 4,25.

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