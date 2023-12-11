406 дней спустя...

«Кяпаз» одержал первую крупную победу в сезоне-2023/24 Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, представитель Гянджи разгромил «Габалу» со счетом 3:0.

В последний раз гянджинцы выигрывали с разницей в три и более мячей в прошлом сезоне. После домашней победы со счетом 3:0, одержанной 29 октября 2022 года «Кяпазом» в матче с «Сабаилом» гянджинцы вновь, спустя 406 дней одержали такую же победу.

Выездная победа "Кяпаза" одержана спустя 2772 дня. 7 лет и 7 месяцев назад - 7 мая 2016 года «Кяпаз» был гостем «Хазар Лянкярана», и забил на выезде три гола.

Отметим, что это была 94-я крупная клубная победа, одержанная в Премьер-лиге.

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