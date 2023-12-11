Юбилейный гол Зубира

Абдулла Зубир забил свой 50-й гол в составе "Карабаха".

Как сообщает İdman.biz, это произошло во время XVI тура Премьер-лиги Азербайджана.

32-летний французский полузащитник отличился в выездном матче с «Сумгаитом».

Зубир забил свой 50-й гол в 236-й игре за агдамский клуб. Он отличился 38 раз в Премьер-лиге, 1 раз в национальном кубке, 11 раз в еврокубках.

Первый гол французского легионера был зафиксирован в сезоне-2018/19, когда он дебютировал. 23 сентября 2018 года забил два гола в домашнем матче с «Габалой» (4:1).

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