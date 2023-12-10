"Постараемся обыграть "Карабах"

«Это был тяжелый, трудный матч, мы играли против агрессивного соперника. Сегодня удалось победить в командном плане. Это очень важно для меня».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Адриан Муту, главный тренер "Нефтчи", завершившего победой 16-й тур Премьер-лиги Азербайджана.

Румынский специалист остался недоволен тем, что в матче, который "Нефтчи" выиграл у «Туран-Товуза» со счетом 3:2, его команда пропустила дважды. Муту заявил, что они находятся в приподнятом настроении и хотят продолжить такой же успех во встрече с "Карабахом": "Мы пропустили два легких гола в свои ворота. Нам нужно было быть внимательными. Но моя команда отреагировала очень хорошо. Мы постоянно вели в счете. Хотели бы занимать более высокое место. В каких-то играх, в каких-то моментах есть ошибки и наша вина. Были игры, в которых не повезло. Нам предстоит сделать выводы из всего происходящего. Мы должны оставаться наверху как можно дольше до конца. После этой победы у нас хорошее настроение. Против «Карабаха» будет сложно. Мы постараемся выиграть это дерби».

Отметим, что «Нефтчи» с 25 очками занимает 3-е место в турнирной таблице.

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