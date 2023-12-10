«Это была сложная и интересная игра. Хотя мы дважды уступали, нам удалось сравнять счет».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Айхан Аббасов, главный тренер команды "Туран-Товуз", проигравшей "Нефтчи" в 16-м туре чемпионата Азербайджана.

Тренер товузского клуба выделил игру вратаря команды-соперника. Хотя Аббасов остался доволен игрой, он заявил, что добиться желаемого результата им не удалось: «После каждого гола мы могли выйти вперед. У нас были стопроцентные шансы. Голкипер соперника сыграл хорошо. Думаю, сегодня победило мастерство. В целом, наш план на игру вселяет надежду. Если возьмем последние игры, за исключением игры с "Габалой", мы упорно боролись во всех, даже если не превосходили соперника. Нам нужно продолжать.

Мы знали в начале сезона, что будет сложно. Играем лучше от игры к игре, но нужного результата добиться не можем. Сдаваться нельзя. Если потеряем веру в лучшее, будет очень трудно. Мы поддерживаем игроков. Вместе решим проблемы, нам нужно завоевывать очки. Впереди трудные игры. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали до конца».

Отметим, что «Туран-Товуз» проиграл «Нефтчи» со счетом 2:3.

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