"Они покажут всю свою силу"

Игра с «Зирой» была для нас очень важной. Мы смогли победить».

Как сообщает İdman.biz, об этом футболист «Нефтчи» Филипп Озобич заявил телеканалу своего клуба.

Хорватский полузащитник оценил предстоящую игру против «Туран-Товуза» в 16-м туре чемпионата Азербайджана. Он сказал, что команда хочет на «Нефтчи Арене» набрать 3 очка: «Все игроки, которые будут играть в команде, покажут всю свою силу. Мы хотим продолжить, как в прошлом матче, и выиграть следующий».

Отметим, что матч между «Нефтчи» и «Туран-Товузом» начнется 10 декабря в 18:00.

İdman.biz