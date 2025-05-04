Определились победители "Бакинского марафона 2025"

Стали известны победители «Бакинского марафона 2025», организованного по инициативе Фонда Гейдара Алиева.
Как сообщает İdman.biz, марафон проходил под девизом «Победи ветер». В мужском забеге победу одержал представитель Турции Атач Сезгин.
Вторым к финишу пришёл россиянин Виталий Шафар, а бронзовую медаль завоевал ещё один турецкий спортсмен — Мурат Эмекдар.
Среди женщин первой дистанцию преодолела украинка Наталья Семенович. Второе место заняла представительница Азербайджана Анна Юсупова, третьей стала японская спортсменка Эрико Сома.
Победители получат денежные призы и медали.
Отметим, что в марафоне зарегистрировались около 28 тысяч участников.
Айтадж Сахяд
İdman.biz