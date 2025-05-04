Определились победители "Бакинского марафона 2025"

Стали известны победители «Бакинского марафона 2025», организованного по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, марафон проходил под девизом «Победи ветер». В мужском забеге победу одержал представитель Турции Атач Сезгин.

Вторым к финишу пришёл россиянин Виталий Шафар, а бронзовую медаль завоевал ещё один турецкий спортсмен — Мурат Эмекдар.

Среди женщин первой дистанцию преодолела украинка Наталья Семенович. Второе место заняла представительница Азербайджана Анна Юсупова, третьей стала японская спортсменка Эрико Сома.

Победители получат денежные призы и медали.

Отметим, что в марафоне зарегистрировались около 28 тысяч участников.

Айтадж Сахяд

İdman.biz