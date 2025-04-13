Завершился ультрамарафон Габала–Ханкенди - ВИДЕО

Завершился ультрамарафон по маршруту Габала — Ханкенди.

Как сообщает İdman.biz, финальный этап, стартовавший из Агдама, финишировал в Ханкенди.

Победителем последнего этапа среди мужчин стал представитель Турции Омер Алканоглу. Второе и третье места заняли его соотечественник Узейир Сойлемез и грузин Георгий Ломидзе соответственно.

Среди женщин первой финишировала турчанка Хасибе Демир, второй — украинка Елена Шевченко, а третьей — азербайджанка Лейла Абдинова.

По итогам всех четырех этапов главными победителями ультрамарафона стали Узейир Сойлемез и Елена Шевченко, получившие главный приз — по 4000 манатов. Вторые места и приз в размере 3000 манатов достались Омеру Алканоглу и Хасибе Демир, а третьи — Георгию Ломидзе и Марии Калпаковой (2000 манатов).

Отметим, что ультрамарафон был организован при поддержке Министерства молодёжи и спорта, Baku City Circuit и Федерации лёгкой атлетики Азербайджана.

Стартовав 10 апреля в городе Габала — «Спортивной столице», марафон включал дистанцию в 192 километра. В нём приняли участие 81 спортсмен из Турции, Украины, России, Молдовы, Грузии и Азербайджана. Участники пробежали поэтапно: от Габалы до Агдаша (55 км), от Агдаша до Барды (65 км), от Барды до Агдама (44 км) и от Агдама до Ханкенди (28 км).

Айтадж Сахяд

İdman.biz