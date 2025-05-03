Соревнование в Баку по случаю Всемирного дня детской легкой атлетики - ФОТО

Ежегодно 7 мая отмечается Всемирный день детской легкой атлетики.

Как сообщает İdman.biz, по этому случаю состоялось мероприятие под названием KidsRunFest, организованное World Athletics, Министерством молодежи и спорта Азербайджана, Федерацией легкой атлетики Азербайджана, беговым клубом «Зафар» и компанией «Кэмпхуд».

В соревновании приняли участие более 200 детей в возрасте от 8 до 13 лет. Они состоялись на Приморском бульваре. Участники бежали на различные дистанции. Победители определились на дистанциях 600, 800, 1000 и 1200 метров среди девушек и юношей в различных возрастных категориях.

Отметим, что эти глобальные мероприятия, ежегодно приуроченные к Всемирному дню детской легкой атлетики, направлены на то, чтобы вдохновить детей и подростков развивать свои навыки и потенциал, используя силу легкой атлетики.

İdman.biz