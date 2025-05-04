Физули Мусаев: "Рад, что марафоны у нас проходят на постоянной основе"

Вице-президент Федерации каратэ Азербайджана Физули Мусаев в интервью сайту İdman.biz положительно оценил проведение «Бакинского марафона 2025»:

«Очень радует, что подобные марафоны проходят на постоянной основе», — отметил он.

По словам Мусаева, марафон был организован на высоком уровне и имеет ряд отличительных черт:

«Прежде всего, бег — это очень важен для здоровья. Это отличная инициатива. Такие мероприятия объединяют как профессиональных спортсменов, так и любителей, создавая прекрасную атмосферу для общения. Баку — город ветров, и девиз “Победи ветер” делает марафон особенно интересным».

Он также рассказал о работе Федерации каратэ:

«У нас всё в порядке. Работа идет хорошо, проводим множество соревнований. Наши спортсмены участвуют в международных турнирах и показывают хорошие результаты. Как известно, в этом году Азербайджан впервые примет Игры СНГ, и карате будет включено в программу. Надеюсь, наши спортсмены порадуют нас красивыми победами».

Отметим, что в марафоне, организованном по инициативе Фонда Гейдара Алиева, зарегистрировались около 28 тысяч участников. В восьмой по счёту марафон приняли участие более 200 известных деятелей политики, культуры и общественности.

Айтадж Сахяд

İdman.biz