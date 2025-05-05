Чемпионаты Европы пройдут в Польше

Подтверждено место проведения чемпионата Европы по легкой атлетике среди юношей.

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял Совет Европейской легкой атлетики.

В 2027 году в польском городе Быдгощ пройдут чемпионаты Европы в возрастных категориях U-20 и U-23. Впервые в истории, за исключением периода пандемии, два континентальных чемпионата пройдут в одном городе.

Отметим, что организация также добавила три вида в программу континентального чемпионата 2026 года, который пройдет в Бирмингеме. Спортивная ходьба теперь будет проводиться не на дистанциях 20 км и 35 км, а на полумарафонской и марафонской дистанциях. В олимпийские годы будет проводиться только спортивная ходьба на дистанцию ​​полумарафона. Кроме того, впервые пройдет смешанная эстафета 4х100 м.

İdman.biz