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Фарид Гаибов: "Мои четвертые 21 км"

Атлетика
Новости
4 Мая 2025 18:44
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Фарид Гаибов: "Мои четвертые 21 км"

4 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева в очередной раз прошёл «Бакинский марафон–2025» под девизом «Преодолей ветер».

Как передаёт İdman.biz, министр молодёжи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов также принял участие в забеге.

Министр поделился фотографией в социальных сетях и подписал: «Мои четвёртые 21 км».

Марафон, который с 2016 года проводится на регулярной основе, стартовал и финишировал на Площади Государственного Флага. Маршрут марафона пролегал вдоль Приморского бульвара, а также по центральным улицам и проспектам столицы, общей протяжённостью 21 км.

Отметим, что среди мужчин победу одержал представитель Турции Аташ Сезгин. Вторым финишировал украинец Виталий Шафар, а третьим — ещё один турецкий бегун Мурат Эмекдар.

В женском забеге первой к финишу пришла украинка Наталья Семенович. Второе место заняла азербайджанская спортсменка Анна Юсупова, третьей стала японская атлетка Эрико Сома.

İdman.biz

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