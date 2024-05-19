Азербайджанская спортсменка завоевала золото в Польше

Азербайджанская спортсменка Анна Скидан завоевала золотую медаль на соревнованиях по тяжелой атлетике, прошедших в польском Хожуве.
Как сообщает İdman.biz, она показал результат 73,25 метра.
Скидан заняла самое высокое место на пьедестале почета на турнире серебряного уровня «Мировой легкой атлетики», посвященном 70-летию польского легкоатлета Януша Кусосинского. Наша представительница обогнала итальянку Сару Фанти (71,97 м) и полячку Аниту Влодарчик (71,16 м).
Отметим, что Скидан будет защищать честь нашей страны на летних Олимпийских играх в Париже-2024.
İdman.biz