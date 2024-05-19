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Азербайджанская спортсменка завоевала золото в Польше

Атлетика
Новости
19 Мая 2024 08:04
Азербайджанская спортсменка завоевала золото в Польше

Азербайджанская спортсменка Анна Скидан завоевала золотую медаль на соревнованиях по тяжелой атлетике, прошедших в польском Хожуве.

Как сообщает İdman.biz, она показал результат 73,25 метра.

Скидан заняла самое высокое место на пьедестале почета на турнире серебряного уровня «Мировой легкой атлетики», посвященном 70-летию польского легкоатлета Януша Кусосинского. Наша представительница обогнала итальянку Сару Фанти (71,97 м) и полячку Аниту Влодарчик (71,16 м).

Отметим, что Скидан будет защищать честь нашей страны на летних Олимпийских играх в Париже-2024.

İdman.biz

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