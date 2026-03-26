Стартует первый этап Кубка Баку по стрельбе из лука

В Баку состоится первый этап столичного Кубка по стрельбе из лука, организованный Федерацией стрельбы из лука Азербайджана и Главным управлением молодежи и спорта города Баку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию, турнир пройдет 2-5 апреля на стадионе Азербайджанской спортивной академии.

Согласно программе соревнований, 2 апреля состоятся официальные пристрелочные выстрелы и тренировки спортсменов. Основные соревнования пройдут 3 и 4 апреля.

Победители Кубка Баку будут определены 5 апреля. Спортсмены категории U15 продемонстрируют свои навыки стрельбы на дистанции 40 метров, взрослые атлеты - на дистанции 70 метров.

По результатам соревнований, рассчитанным по олимпийской системе, призеры получат соответствующие дипломы и медали от Главного управления молодежи и спорта города Баку.