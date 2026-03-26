26 Марта 2026 15:22
Стартует первый этап Кубка Баку по стрельбе из лука

В Баку состоится первый этап столичного Кубка по стрельбе из лука, организованный Федерацией стрельбы из лука Азербайджана и Главным управлением молодежи и спорта города Баку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию, турнир пройдет 2-5 апреля на стадионе Азербайджанской спортивной академии.

Согласно программе соревнований, 2 апреля состоятся официальные пристрелочные выстрелы и тренировки спортсменов. Основные соревнования пройдут 3 и 4 апреля.

Победители Кубка Баку будут определены 5 апреля. Спортсмены категории U15 продемонстрируют свои навыки стрельбы на дистанции 40 метров, взрослые атлеты - на дистанции 70 метров.

По результатам соревнований, рассчитанным по олимпийской системе, призеры получат соответствующие дипломы и медали от Главного управления молодежи и спорта города Баку.

Фарид Халилов: "Такого результата в стрельбе из лука у нас не было 30 лет" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
12 Марта 11:44
Стрельба из лука

Фарид Халилов: "Такого результата в стрельбе из лука у нас не было 30 лет" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Генсек Федерации рассказал İdman.Biz о ближайших планах азербайджанских лучников
Фатима Гусейнли: "Я добилась результата, которого у нас не было 30 лет" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
27 Февраля 14:09
Стрельба из лука

Фатима Гусейнли: "Я добилась результата, которого у нас не было 30 лет" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ - ФОТО

18-летняя лучница сборной Азербайджана о рекордах и планах на лицензию
Азербайджанская лучница заняла пятое место на чемпионате Европы - ФОТО
20 Февраля 00:04
Стрельба из лука

Азербайджанская лучница заняла пятое место на чемпионате Европы - ФОТО

Фатима Гусейнли завершила выступление на стадии четвертьфинала
Глава комиссии Всемирной федерации провел тренерский семинар по стрельбе из лука в Баку
17 Февраля 15:45
Стрельба из лука

Глава комиссии Всемирной федерации провел тренерский семинар по стрельбе из лука в Баку

Гектуг Эргин обучил азербайджанских специалистов
Азербайджанские паралимпийцы проводят сборы в Шеки
29 Января 14:05
Стрельба из лука

Азербайджанские паралимпийцы проводят сборы в Шеки

Подготовка национальной команды проходит в Олимпийском спортивном комплексе
Главный тренер сборной Турции по стрельбе из лука проведет в Баку эксклюзивный тренерский семинар
27 Января 18:16
Стрельба из лука

Главный тренер сборной Турции по стрельбе из лука проведет в Баку эксклюзивный тренерский семинар

Гектуг Эргин выступит с обучающей программой

