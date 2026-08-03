Azerbaijan name 13-strong squad for European Junior Cup in Skopje

Azerbaijan will compete at the European Judo Union (EJU) Junior European Cup in Skopje on August 8-9 with a squad of 13 athletes.
As reported by İdman.Biz, the Azerbaijani team includes nine women and four men competing across six weight categories. The delegation will be led by women's head coach Sasha Herkenrath-Wiemar.
A total of 346 judokas from 34 countries are set to take part in the tournament, including 229 men and 117 women.
Azerbaijan squad
Women
-48kg: Nargiz Ahmadova, Gulshan Huseynova, Gulgaz Musayeva
-52kg: Aysun Mammadova, Nurana Hajiyeva
-57kg: Vusala Hajiyeva, Ayten Verdiyeva, Khadija Gadeshova
-63kg: Nilgun Rzayeva
Men
-73kg: Kenan Huseynov
-100kg: Davud Namazli, Janpolad Aliyev, Vidad Aliyev