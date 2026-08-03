3 August 2026
EN

Azerbaijan name 13-strong squad for European Junior Cup in Skopje

Judo
News
3 August 2026 15:30
37
Azerbaijan name 13-strong squad for European Junior Cup in Skopje

Azerbaijan will compete at the European Judo Union (EJU) Junior European Cup in Skopje on August 8-9 with a squad of 13 athletes.

As reported by İdman.Biz, the Azerbaijani team includes nine women and four men competing across six weight categories. The delegation will be led by women's head coach Sasha Herkenrath-Wiemar.

A total of 346 judokas from 34 countries are set to take part in the tournament, including 229 men and 117 women.

Azerbaijan squad

Women

-48kg: Nargiz Ahmadova, Gulshan Huseynova, Gulgaz Musayeva

-52kg: Aysun Mammadova, Nurana Hajiyeva

-57kg: Vusala Hajiyeva, Ayten Verdiyeva, Khadija Gadeshova

-63kg: Nilgun Rzayeva

Men

-73kg: Kenan Huseynov

-100kg: Davud Namazli, Janpolad Aliyev, Vidad Aliyev

Idman.Biz
Tags:

Related news

European Judo Hopes Tournament gets underway in Baku
25 July 11:55
Judo

European Judo Hopes Tournament gets underway in Baku - PHOTO

Nearly 300 young judokas from 10 countries are competing in one of the European Judo Union's key youth development events
Baku to host European Judo Hopes Tournament
20 July 16:35
Judo

Baku to host European Judo Hopes Tournament

More than 300 young judokas from 10 countries will compete in the Azerbaijani capital across the U14 and U16 age categories

Olympic champion Hidayat Heydarov sanctioned after missing weight at two tournaments
16 July 13:47
Judo

Olympic champion Hidayat Heydarov sanctioned after missing weight at two tournaments - VIDEO

AJF says disciplinary measures were imposed but details will remain confidential
Baku steps up preparations for 2026 World Judo Championships
16 July 13:35
Judo

Baku steps up preparations for 2026 World Judo Championships

Organizers expect more than 600 judokas from nearly 100 countries to compete in Azerbaijan

AJF: Armenia has not applied to compete at World Judo Championships in Baku
16 July 13:24
Judo

AJF: Armenia has not applied to compete at World Judo Championships in Baku

Organizers say Armenian athletes will be welcomed if an official entry is submitted

Hidayat Heydarov to compete at 73kg at World Judo Championships in Baku
16 July 13:17
Judo

Hidayat Heydarov to compete at 73kg at World Judo Championships in Baku

Azerbaijan Judo Federation confirms Olympic champion's weight category for home event

Most read

PSG ready to outbid Barcelona rivals for Ferran Torres
1 August 16:50
World football

PSG ready to outbid Barcelona rivals for Ferran Torres

The French champions have reportedly offered the Spain forward a lucrative five-year contract
Inter Miami provide Messi update ahead of match against Akhundzade's Columbus Crew
1 August 09:40
World football

Inter Miami provide Messi update ahead of match against Akhundzade's Columbus Crew

Inter Miami's interim head coach says no final decision has been made on the Argentine's participation
UEFA demands Infantino's resignation, threatens vote of no confidence
1 August 17:58
World football

UEFA demands Infantino's resignation, threatens vote of no confidence

All 55 European associations, including Azerbaijan, are reportedly ready to support the move against the FIFA president
Kevin De Bruyne could join Lionel Messi at Inter Miami
10:09
World football

Kevin De Bruyne could join Lionel Messi at Inter Miami

The MLS side have reportedly revived their interest in the Napoli midfielder as a potential star signing